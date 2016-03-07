شاهد: ليفربول يتفوق بعشرة لاعبين على كريستال بالاس

تفوق ليفربول بعشرة لاعبين على مضيفه كريستال بالاس وانتزع فوزاً ثميناً بهدفين مقابل هدف على ملعب "سيلهرست بارك" في لندن في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق ليفربول اليوم انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة.

وقلب الفريق تأخره بهدف إلى فوز ثمين رغم طرد جيمس ميلنر في الدقيقة 62 عندما كانت النتيجة تقدم كريستال بالاس 1 / صفر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة وارتقى إلى المركز السابع مع مباراة مؤجلة أمام جاره إيفرتون، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس الذي فشل للمباراة الثانية عشرة على التوالي في تحقيق الفوز، عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.