شاهد: قتلى وجرحى في هجوم لمسلحين على بنقردان في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية إن القوات الأمنية والعسكرية قتلت اليوم الاثنين 21 مسلحا هاجموا مدينة بنقردان الواقعة على الحدود مع ليبيا.

وأضافت الوزارة أن القوات تلاحق بعض المسلحين الآخرين وأنها أغلقت الحدود البرية مع ليبيا عند معبري راس جدير والذهبية.

وقتل خلال المواجهات أيضا عسكري وما لايقل عن خمسة مدنيين وفقا لمصادر أمنية وطبية.

ودعت السلطات المواطنين في بنقردان إلى ملازمة بيوتهم بعد أن امتدت المواجهات إلى شوارع المدينة.

وقال التلفزيون التونسي إن المسلحين حاولوا الهجوم على ثكنة للجيش ومقرات للشرطة.

وتجري حاليا مواجهات في وسط مدينة بنقردان وسط حالة من الذعر أصابت سكان المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسلحين استولوا على سيارة إسعاف بمستشفى بن قردان.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية بأن قوات الأمن أغلقت مداخل مدينة بن قردان ومنعت الدخول والخروج منها. وتحلق طائرات عسكرية في المنطقة للمساعدة في تعقب مسلحين آخرين.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن أغلقت أيضا مداخل جزيرة جربة وهي منتجع سياحي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة بنقردان خشية تسلل مسلحين إليها على ما يبدو.

وأكملت تونس – القلقة من انتشار الفوضى في جارتها ليبيا وتوسع نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية في مدن سرت وصبراتة – أكملت بناء جدار ترابي وخندق على طول الحدود مع ليبيا. ويقوم عسكريون من بريطانيا بتدريب القوات المسلحة التونسية على حماية الحدود.

ومن المتوقع أن يشارك عسكريون ألمان وأمريكيون في تدريب القوات التونسية على إدارة المراقبة الإلكترونية للحدود.