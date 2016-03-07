شاهد: ثلاثية رائعة لأتلتيكو مدريد أمام فالنسيا

عزّز نادي أتلتيكو مدريد وصافته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فالنسيا، بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة على ملعب "ميستايا".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا، عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل ثلاثية أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان جريزمان، وفيرناندو توريس، والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، في الدقائق 24 و72 و85، بينما أحرز هدف فالنسيا الوحيد، الروسي دينيس تشيريشيف، في الدقيقة 28.

وأصبح المهاجم جريزمان، أكثر لاعب افتتح باب التسجيل لفريقه في "الليغا" هذا الموسم، حيث أحرز الهدف الأول في 8 مباريات، ويشاركه بهذا الرقم مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.