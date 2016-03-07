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شاهد.. ثعبان ميت يهاجم طبّاخاً أثناء طهيه !

7/3/2016

فوجئ طباخ أمريكي محترف أثناء تحضير الطعام بعد قطع رأس ثعبان وسلخه وإخراج أحشائه، بأن الحياة دبت مجدداً في عروقه وهاجمه ليعيش واحدة من أكثر تجارب الطهي رعباً وغرابة! بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

واندهش رئيس الطهاة وكل من كان معه داخل مطبخ أحد المطاعم الأمريكية، حينما شاهدوا الثعبان يتلوى على الطاولة قبل أن يوشك في طهيه، حيث لم يروا مثل هذه الظاهرة من قبل.

فعلى الرغم من قطعه لرأس الثعبان وإزالة جلده الخارجي وانتزاع أحشائه وأعضائه الداخلية، إلا أن الثعبان لم يزل قادراً على تحريك ذيله بشراسة، ليفزع الطباخ ويصاب الجميع بالرعب.

ونشرت "ميرور" تسجيلاً مصوراً للثعبان وهو يتحرك رغم أنه ميت وبدون رأس أو أحشاء أو أعضاء، وكان الطباخ يقول باستغراب إن هذا ضرب من الجنون، ومن المذهل أنه مازال يتحرك.

وقال أحد مشاهدي الفيديو على موقع "Live Leak" معلقاً: "من خلال التعريف الكلاسيكي لحالة الثعبان، فهو ميت بالفعل، لكن جهازه العصبي به جذور محركات في كل فقرات جسده، وهذا يعني أنه يمكنه الاستمرار في التحرك حتى بعد إزالة الدماغ الرئيسي والقلب.

وتابع: "الحركة ليست إلا نتيجة لتفاعل كيميائي حيوي، يحدث مرة واحدة داخل الجهاز العصبي، حتى أنه يمكن الشعور بدرجة حرارة الثعبان وألمه، وبعد انتهاء التفاعل تتوقف حيّاته تماماً عن الحركة".

 

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