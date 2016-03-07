"زوتوبيا" يحصد 73 مليون دولار مع بداية عرضه

حقق فيلم زوتوبيا من إنتاج شركة ديزني إيرادات جعلته رابع أكبر فيلم يبدأ عرضه في شهر مارس حينما حصل في مطلع الأسبوع على إيرادات بلغت 73.7 مليون دولار.

وتدور قصة الفيلم الكارتوني عن أرنب ينضم إلى صفوف الشرطة. وهو أكبر نجاح يحققه افتتاح فيلم كارتوني لديزني مطيحا بفيلم فروزين الذي عرض عام 2012 من على قمة الأفلام. وكان ذلك الفيلم قد حقق عند افتتاحه 67.4 مليون دولار.

وبينما لا ينتظر نزول أي فيلم عائلي حتى "ذا جانجل بوك" المقرر عرضه في 15 إبريل نيسان فإن زوتوبيا سيبقى الاختيار القائم لرواد دور العرض برفقة أطفالهم على مدى الشهر المقبل.

ولم تفصح ديزني عن حجم الميزانية ولكن معظم أفلام الكارتون تكلف في أقصى التقديرات مئة مليون دولار. وجرى تصوير زوتوبيا في 3827 موقعا.

وحقق زوتوبيا الذي يعرض خارج الولايات المتحدة منذ ثلاثة اسابيع 63.4 مليون دولار هذا الأسبوع ليصير مجمل ما حققه في الخارج 232.5 مليون دولار.

وحل ثانيا فيلم لندن هاز فولين بتحقيقه إيرادات بلغت 21.5 مليون دولار بعد عرضه في 3490 دار عرض سينمائي. ولكن هذا يقل عن حجم الإيرادات التي حققها الفيلم عند بداية عرضه وهي 30 مليونا.

وبعدما ظل فيلم ديدبول في دور العرض على مدى أربعة أسابيع تخطى الفيلم حاجز 300 مليون دولار. وأنهى هذا الفيلم المأخوذ من قصة مصورة الأسبوع في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.4 مليون دولار, وهو ما زاد إيراداته المحلية إلى 311.1 مليون دولار.

ولم تحقق الكاتبة والممثلة تينا فاي نجاحا كبيرا في فيلمها ويسكي تانجو فوكستروت. فحققت إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار عند الافتتاح. والفيلم الذي أنتجته شركة باراماونت بتكلفة 35 مليون دولار يتعلق بمراسلة حربية تغطي أحداث أفغانستان. وحل الفيلم رابعا.