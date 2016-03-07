رسميا أبو الغيط مرشحا لتولي "أمانة" الجامعة العربية

رسميا ، مصر ترشح أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الجامعة العربية تلقت (الاثنين) مذكرة رسمية من مصر تتضمن ترشيح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لتولي منصب أمين عام الجامعة خلفا لنبيل العربي الذي تنتهي ولايته في وقت لاحق هذا العام.

ونقلت الوكالة الرسمية عن أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة قوله إن "الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصري."

وحتى الآن فإن أبو الغيط (74 عاما)هو المرشح الوحيد لتولي المنصب ، وسيُنتخب الأمين العام الجديد يوم 15 مايو أيار المقبل.

وشغل أبو الغيط منصب وزير خارجية مصر منذ عام 2004 وحتى عام 2011 وقبل توليه الخارجية شغل عدة مناصب دبلوماسية مهمة من بينها منصب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة.

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

وتولى العربي (81 عاما) وهو أيضا وزير خارجية مصري سابق منصبه الحالي يوم 15 مايو أيار 2011 وستنتهي ولايته يوم 30 يونيو حزيران القادم ، إلا أنه قال في فبراير شباط الماضي إنه لا يسعى لفترة ولاية ثانية.