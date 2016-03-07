تونس .. رئيس الحكومة يدعو المواطنين للالتزام بحظر التجوال

دعا الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي المواطنين الالتزام بحظر التجوال في مدينة بنقردان بسبب العمليات العسكرية الجارية .

وقال الصيد إن هناك عليات تنسيق بين الجيش والشرطة نتج عنه ردع الإرهابيين في مدينة بنقردان.

وشهدت تونس (الاثنين) أعمال عنف غير مسبوقة تسببت في مقتل 45 شخصا بين جهاديين وعناصر أمن ومدنيين، بعدما هاجمت "مجموعات مسلحة" ثكنة عسكرية ومركزي أمن بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

وأعلنت وزارتا الداخلية والدفاع في بيان مشترك مقتل 28 ممن وصفتهم بـ "الجهاديين " و9 عناصر أمن وجندي واحد و7 مدنيين في المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة وتلك المجموعات المسلحة التي نفذت هجمات "متزامنة" على ثكنة للجيش ومديريتين للدرك والشرطة ولم يحدد البيان عدد أو هوية المهاجمين.