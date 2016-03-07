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باكوس وكنانة : "الجزمة " شعار المرحلة

7/3/2016

بث الفنان المصري الساخر "محمد باكوس" حلقة جديدة من برنامجه "ما وراء الكلاويس" بالاشتراك مع الفنان "عطوة كنانة" حول خصوصية الشعب المصري وقصة ضرب النائب المصري المُبعَد "توفيق عكاشة" بالجزمة تحت قبة البرلمان، باعتبار أن "الجزمة" أصبحت شعار المرحلة.

وجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب مصر العتيقة ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس" في لقاء أسبوعي والتحليل غير الموضوعي.

وعن خصوصية الشعب المصري سخر "كنانة" قائلاً: "عمرك شُفت شعب هتف لرئيس جاب النكسة "الشعب المصري العظيم"، طب عمرك شفت شعب قتل رئيس جاب النصر "الشعب المصري العظيم"، طب عمرك شفت شعب صبر على رئيس معين 30 سنة ويئس من رئيس منتخب بعد سنة "الشعب المصري العظيم"! هي دي الخصوصية".

وتابع: "الأمن والأمان هما اللي يهموا الناس ودا اتحقق في انجاز يصل إلى حد الإعجاز بفضل رجل المخابرات وعالم الذرات وديك البرابر وفراخ المزارع وبيض اليوم، الأمان إحساس، احنا بنبيع العيش والكتب والثقافة عالرصيف وبنبيع الجِزم في الباترينة".

وبمناسبة "الجِزم" سرد "باكوس" بعض الأحداث منها قصة ضرب "توفيق عكاشة" داخل البرلمان بـ"الجزمة"، واتهامه لرجل الأعمال احمد أبو هشيمة بأنه قوّاد، ثم قول النائب مرتضى منصور عن ميدو بأنه "يسرح في خرابات أوربا وأنه عّجَلة"، ثم سؤال فاروق جعفر لمرتضى منصور " انت كنت بتحجيللي الشقة تعمل ايه يا مرتضى"، ثم إعلان المطربة شيرين اعتزالها وعودتها في اليوم التالي.

وتساءل باكوس: "هل هذه هي النخبة "لابسة حزام ناسف وبتفجر في عقل وضمير الوطن والا دول أراجوزات وعرائس وحد بيحركهم على مسرح الدولة؟"

فرد "كنانة" قائلاً: "ليسوا أراجوزات أو عرائس، هؤلاء هم شرفاء الأمة وسيذكرهم التاريخ وهم الأكثر وطنية، وكشخصيات عامة ضحوا وتبرعوا وتصدقوا بجزء من سمعتهم من أجل هذا الوطن، دول البنج اللي ميخليش المواطن يشعر بالألم".

وتابع: "المطلوب إن المواطن يفضل في غيبوبة، أحسن ما يفوق ويزن الأمور ويزعجنا بطلباته، المواطن شكاء بكاء بدليل لما كنا سايبينه ومدلعينه كان معترض على التعليم ونظامه ووزيره، دلوقتي حد يجرؤ يجيب سيرة التعليم على لسانة؟ بـ"الجزمة" وذلك بفضل ربان السفينة ابن اللذينة إللي مشبعنا ومغدينا ومفرحنا ومهنينا وربنا يعافيك ويعافينا، "الجزمة" شعار المرحلة والشعب له الخيار".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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