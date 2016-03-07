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النفط يسجل أعلى مستوى لعام 2016 فوق 40 دولارا

7/3/2016
  مضخة نفط في ولا ية تكساس _ رويترز

ارتفع خام برنت اليوم الاثنين مسجلا ذروته لعام 2016 فوق 40 دولارا للبرميل مع بحث المنتجين عن سعر ارتكاز جديد للنفط بعد موجة البيع التي استمرت لنحو عامين لكن بعض المحللين حذروا من أن تخمة المعروض العالمي مازالت كبيرة.

 وارتفعت أسعار الخام العالمية أكثر من 40 بالمئة في الشهرين الأخيرين بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في 12 عاما.

ودعمت مكاسب اليوم ببيانات تظهر زيادة دون المتوقع في مخزونات نقطة التسليم لعقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما والحديث بأن أوبك تتطلع إلى سعر 50 دولارا للبرميل كحد أدنى.

 وتلقى انتعاش النفط من حوالي 26 دولارا للبرميل دعما إضافيا من عمليات شراء لأسباب فنية وتدوير للأصول من جانب المستثمرين أدى إلى زيادة مخصصات السلع الأولية مثل النفط والنحاس فضلا عن الأسهم.

وارتفعت الأسهم الأمريكية نحو ثمانية بالمئة منذ منتصف فبراير في حين تراجعت أسعار أدوات الخزانة.

وسجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في شهرين اليوم.

 وبحلول الساعة 1612 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 1.20 دولار إلى 39.92 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى للعام عندما بلغ 40.11 دولار للبرميل. كان الخام سجل أقل سعر في 12 عاما عند 27.10 دولار في 20 يناير.

 وصعد الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 37.02 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 37.46 دولار. وفي 11 فبراير شباط سجل الخام أدنى مستوى منذ عام 2003 عند 26.05 دولار.

 

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