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الغنوشي: النهضة تدعم الحكومة التونسية في مواجهة "الإرهاب"

7/3/2016

قال رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي إن الحركة تدعم الحكومة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة "الإرهاب" في مدينة بنقردان بالقرب من الحدود الليبية.

وأضاف الغنوشي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية أن الحركة "تندد بقوة بالجريمة "الإرهابية"، وتؤكد أن العدوان سيفشل كسابقيه".

وتابع أن هجوم بنقردان نفذته "عصابات الإجرام الإرهابي في محاولة فاشلة للسيطرة على المدينة".

ووجهت النهضة دعوة لهيئة التنسيق والتشاور للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة لاجتماع عاجل للتباحث في الإجراءات المقبلة.

وثمنت حركة النهضة على لسان الغنوشي " أداء الأجهزة الأمنية وكفاءتها في التصدي للهجوم الإجرامي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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