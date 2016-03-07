الرئيس الإندونيسي: صبر العالم نفد حيال إسرائيل

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، قائلا إن صبر العالم "نفد" حيال إسرائيل.

وقال جوكو في كلمته خلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا "كجزء من المجتمع الدولي، يجب أن توقف إسرائيل أنشطتها وسياساتها غير القانونية في الأراضي المحتلة فورا".

وأضاف "إندونيسيا والعالم الإسلامي على استعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لدفع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لفلسطين وإنهاء إجراءاتها التعسفية في القدس الشريف".

وشدد الرئيس الإندونيسي على دعم بلاده لاستقلال فلسطين، قائلا إن بلاده ستعتبر فلسطين دولة مستقلة دائما، حتى لو لم يتم الاعتراف بها كدولة مستقلة بشكل كامل.

واعتبر ويدودو أنه لابد من تحقيق الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، كي يكون بالإمكان حل مشاكل فلسطين، قائلا إن بلاده ستبذل ما بوسعها لتحقيق هذه الوحدة.

ويعتزم قادة الدول الاسلامية خلال القمة، التي نظمت بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، مناقشة الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على دعم التكتل لاستقلال فلسطين.

ويشارك في القمة ممثلو 49 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبالغ عددهم 57 دولة. وحضر عدد من رؤساء الدول، بينما أرسلت معظم الدول وزراء خارجية أو مسؤولين آخرين.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من توسع إسرائيل المستمر في بناء المستوطنات غير القانونية, مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا لحل الدولتين.

وقال عباس في كلمته التي ألقاها في القمة "نحن نعمل باستمرار لاستعادة أرضنا.. ولتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف "لقد اتصلنا بإخواننا في غزة"، مشيرا إلى حركة حماس التي تسيطر على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وأضاف "وإذا كان هناك حسن نية ورغبة، فبإمكاننا تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أشهر قليلة".

وأكد عباس على حاجة الفلسطينيين الماسة للدعم الدولي، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، معربا عن أمله في أن تتمكن القمة من حشد وعي دولي، حول المشاكل التي تعاني منها فلسطين.

وتُـعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، تحت عنوان "الاتحاد من أجل الحل العادل"، لبحث التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، ويشارك فيها 500 مندوب من 49 دولة عضوا بمنظمة التعاون الإسلامي.