"التعاون الإسلامي" تدعو لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

شعار منظمة التعاون الإسلامي _ أرشيف

دعت منظمة التعاون الإسلامي (الاثنين) إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعهدت بالدعم الكامل للحقوق الفلسطينية "الثابتة". جاء ذلك في ختام أعمال قمة المنظمة التي أقيمت في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، حيث شارك فيها ممثلون من 57 دولة، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والرئيس السوداني عمر البشير.

وناشدت المنظمة "جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بشكل عام إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية من أسواقها".

إلا أن هذه الدعوة غير ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة.

يذكر أن قضية المنتجات المصدرة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تسببت في توتر بين إسرائيل وعدد من الجهات الدولية في السابق.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نوفمبر الاتصالات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي بشان عملية السلام في الشرق الأوسط ، بسبب قرار الاتحاد بوضع ملصقات خاصة على وارداته من المستوطنات بدلا من ملصق "صنع في إسرائيل".

وانتهى التعليق الشهر الماضي عندما أجرى نتنياهو محادثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.