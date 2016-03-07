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البردويل: نرفض الزج باسم حماس في الشأن الداخلي المصري

7/3/2016

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تورطها في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحفي إن الحركة تستنكر الاستهداف السياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف البردويل إن الاتهامات جاءت في وقت يشهد تحسنا في العلاقت بين مصر وحماس.

وتابع أن المشاورات بين مسؤول المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ومديرالاستخبارات المصرية تؤكد على التوجه الإيجابي والحرص على العلاقات بين الجانبين.

وأكد البردويل على أن حماس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو أي قطر عربي.

ورفض القيادي بحماس الزج باسم الحركة في الشأن الداخلي المصري. وأشار إلى أن سلاح المقاومة وحماس لا يستهدف إلا العدو الصهيوني.

وقال البردويل إن الشخصيات التي ظهرت على التلفزيون المصري باعتبارهم متهمين باغتيال النائب العام لم يسبق لها دخول قطاع غزة ولم يكن لها علاقة في أي وقت بحركة حماس أو جناحها العسكري.

وأشار البردويل إلى أن حماس " تدين التصريحات الانتهازية وغير المسؤولة التي صدرت عن قياديين أو مسؤولين في حركة فتح والتي صوغت الاتهامات الباطلة ضد حماس".

واختتم البردويل كلمته بدعوة البلدان العربية والإسلامية إلى "التدخل لدى السلطات المصرية لوقف السياسات التحريضية ضد شعبنا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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