إصابة مُزارع برصاص الاحتلال وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شخصاً أصيب، صباح اليوم الاثنين، جراء إطلاق جنود إسرائيليين النار على مزارعين قرب موقع "أبو صفية" شرق مدينة المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين في أبراج المراقبة استهدفوا مواطنين متواجدين في الأراضي الزراعية القريبة من الشريط الحدودي شرق مخيم البريج في قطاع غزة.

وقالت مصادر إن سيارة إسعاف فلسطينية نقلت الشاب المصاب إلى مستشفى الأقصى وسط القطاع، بعد أن بقي فترة من الوقت ملقىً على الأرض بعد إصابته، وأشار إلى أن الشاب أصيب في قدمه، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأفادت مصادر بأن الشاب ترك ينزف في المكان على مقربة من السياج الفاصل قرابة ساعة قبل أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليه وانتشاله، حيث يحتاج ذلك إلى تنسيق مسبق من قبل قوات الاحتلال.

ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من سيارات الاحتلال العسكرية تجمعت في المكان قرب السياج الفاصل.

وتضاف هذه الإصابة إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة مع المقاومة الفلسطينية في السادس والعشرين من أغسطس/آب 2014 برعاية مصرية.