إردوغان يطالب أوروبا بالوفاء بتعهداتها عبر "رئيس وزرائه"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان- أرشيف

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان )الاثنين) عن أمله في عودة رئيس وزرائه من قمة بروكسل بثلاثة مليارات يورو هي قدر المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لأنقرة لمواجهة أزمة اللاجئين.

وقال إردوغان في كلمة بثها التلفزيون مباشرة "أنفقنا بالفعل عشرة مليارات دولار على ثلاثة ملايين شخص. وعدوا بمنحنا ثلاثة مليارات يورو وانقضت أربعة أشهر منذ ذلك الحين. رئيس الوزراء في بروكسل الآن وآمل أن يعود بالثلاثة مليارات يورو."

من المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي مع داود أوغلو فيما يسعى التكتل للحصول على مساعدة أنقرة في كبح تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.