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أسعار النفط تواصل ارتفاعها

7/3/2016

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام.

وعزز الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية اتجاهات السوق نحو الانتعاش.

 وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت لأقرب شهر استحقاق 39.49 دولار للبرميل في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بزيادة 77 سنتا أو 2% عن آخر سعر تسوية لها.

ويزيد هذا أكثر من الثلث عن المستوى  المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير الماضي عندما هبطت إلى  أدنى مستوى لها منذ 2003 .

 وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولار للبرميل بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه وبزيادة 40 في المئة عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير الماضي.

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