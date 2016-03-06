47 قتيلا جراء تفجير في الحلة بالعراق

أحد التفجيرات السابقة بالعراق (أرشيف)

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي استهدف حاجز تفتيش شمال مدينة الحلة كبرى مدن محافظة بابل الأثرية العراقية إلى 47 شخصا، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ملازم أول في الشرطة "الانفجار الذي وقع حوالى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (10,30 بتوقيت غرينتش) استهدف حاجز تفتيش الى الشمال من مدينة الحلة" الواقعة على بعد مئة كيلومتر جنوب بغداد.

وقالت مصادر في شرطة الحلة إن الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لشدة الإصابات بين عدد من المصابين، وأن سيارات الاسعاف نقلت المصابين والضحايا الى المستشفيات.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير