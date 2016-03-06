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"واتس آب" يبدأ التشفير الكامل لرسائل مستخدميه

6/3/2016
واتس أب

 

بدأت شركة "واتس آب" تحديث برنامجها الشهير للمحادثة عبر توفير ميزة "التشفير" وهو ما يعنى عدم قدرة أحد على اعتراض الرسالة المُرسلة و التعرف عليها .

حتى الآن لم يظهر إشعار التشفير في المحادثات الفردية بل فقط في المحادثات الجماعية، ولكن من المتوقع أن تصل الخدمة قريبا إلى المحادثات الثنائية.

وفي حالة عدم وجود تشفير لدى مستقبل الرسالة فإن "واتس آب" ستخبرك بذلك عبر رسالة تنبيه، ما يجعلك تقرر مسبقا هل ستقوم بإرسالها أم لا .

جير بالذكر أن برنامج واتس آب كانت توجه له الاتهامات بأن مستوى حماية خصوصية المستخدم لديه ضعيفة للغاية ، و هو ما جعل الشركة تتجه لتشفير رسائلها بعد المنافسة المحمومة مع تطبيق "تليغرام" للدردشة  الصاعد بقوة في مواجهة "واتس آب" و يقدم مستويات مرتفعة من التشفير.

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