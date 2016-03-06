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مقتل مغني راب بالرصاص في ستيديو تسجيل بأتلانتا

5/3/2016
  مغني الراب الأمريكي بانكرول فريش_ أرشيف

قتل مغني راب أميركي مساء (الجمعة) بالرصاص في ستيديو تسجيل بأتلانتا (جورجيا – جنوب شرق)، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وطبيب شرعي.

وأعلنت وفاة المغني "بانكرول فريش" واسمه الحقيقي "ترنتيفيوس وايت" في المستشفى الذي نقل إليه في سيارة أشخاص لم تحدد هوياتهم، بحسب مكتب الطبيب.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن "عدة أشخاص لاذوا بالفرار" حين وصلت قوات الأمن إلى الاستيديو بعد تلقيها اتصالا هاتفيا.

وحجزت الشرطة أشرطة فيديو للتحقيق، بحسب المصدر ذاته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن جيران الاستيديو قالوا إنهم سمعوا أصوات إطلاق عدة أعيرة ناريه.

 

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