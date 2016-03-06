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"مسافة ميل بحذائي" يتوج في مهرجان طنجة

6/3/2016

فاز الفيلم الطويل "مسافة ميل بحذائي" للمخرج سعيد خلاف بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني المغربي للفيلم بطنجة.

يتناول الفيلم ، دراما إنسانية بطلها طفل يعيش حياة التشرد ليواجه عنف الشارع، لكنه يصارع من أجل العيش بكرامة ونزاهة، خارج أوكار الجريمة والانحراف.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي "رجاء بنت الملاح" لعبد الإله الجوهري، فيما منحت جائزة أحسن إخراج لهشام العسري عن فيلمه "البحر من ورائكم ". ومنحت اللجنة جائزة أحسن ممثل لأمين الناجي، وأحسن ممثلة لفاطمة هرندي عن دورهما في فيلم" مسافة ميل بحذائي".

وفي فئة الأفلام القصيرة، توج بالجائزة الكبرى فيلم "مول الكلب " للمخرج كمال لزرق ،بينما حصل فيلم "نداء ترانغ" لهشام الركراكي على جائزة لجنة التحكيم.

يذكر أن فعاليات المهرجان الوطني المغربي للفيلم انطلقت يوم 26 فبراير الماضي، وشهدت -إلى جانب عرض الأفلام المتنافسة على الجوائز الرسمية- عددا من الندوات واللقاءات والنقاشات حول واقع الفن السابع ومستقبله في المملكة.

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