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كاميرا الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع في حلب السورية

6/3/2016

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في مدينة حلب السورية في اليوم التاسع من الهدنة بين قوات النظام وحلفائها والمعارضة السورية.

وأظهرت الصور التي بثتها الجزيرة مباشر خروج سكان حلب للتسوق لشراء المستلزمات المعيشية ربما للمرة الأولى منذ شهور.

واليوم (الأح)د هو اليوم التاسع للهدنة في سوريا لكنه لم يمر كما يأمل تماما أهالي حلب حيث قالت وسائل إعلام إن عشرات قتلوا وأصيبوا في قصف استهدف حي الشيخ عبد المقصود في حلب لكن فيما عدا ذلك فقد شهد عدد من المناطق السورية المشمولة بالهدنة هدوءا خاصة في حلب وإدلب ودمشق واللاذقية ودرعا وحماة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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