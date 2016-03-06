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في نهاية العام الإيراني.. روحاني: سنستعيد دورنا العالمي

6/3/2016

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران تمكنت من استعادة موقعها فيما يتعلق بتصدير النفط وسنستعيد دورنا العالمي، وتابع: " أصبح بإمكاننا بعد الاتفاق النووي أن نصدر ما نشاء من النفط".

وطالب خلال كلمته بمناسبة نهاية العام الإيراني (الأحد)، جميع الوزارات بإعداد أجندة استثماريه موسعة للعام المقبل في ظل الانفتاح الحالي للبلاد.

وأشار "روحاني" إلى أن إيران عانت مشاكل اقتصادية خلال العام الماضي وانخفاضاً في الصادرات، وتابع: "لكننا تمكنا من إدارة الوضع جيداً".

وتابع: "نريد التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ولا نريد مجلساً تابعاً للحكومة، كما نأمل أن يزداد التعاون بين الحكومة والبرلمان الجديد". 

المصدر : الجزيرة مباشر
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