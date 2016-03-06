فيديو: مولودة تتمسك بالحياة..وأطباء: ما حدث لها "معجزة"

في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2015 ولدت امرأة بالهند طفلة تزن 625 غراما فقط ، وقتها قال الأطباء إن المولودة لا يمكنها البقاء على الحياة بسبب وزنها الذي يقل كثيرا عن المعدلات الطبيعية.

الطفلة التي جاءت إلى الحياة في ولادة مبكرة قبل موعدها بثلاثة أشهر قضت أربعة أشهر في المستشفى لتفاجئ الأطباء بتحسن صحتها تدريجيا بشكل لا يصدق على العكس من النظريات العلمية والطبية، لتزن الآن 1.6 كيلو غراما

وقال أطباء إن المولودة كانت معرضة للموت في أية لحظة بسبب مشاكل الجهاز التنفسي لديها بسبب ضعف وزنها لكنها تتعافى الآن، ويعتبر الأطباء بقاءها على قيد الحياة "معجزة".