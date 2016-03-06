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فيديو: مشروع تعليمي خيري للاجئين الفلسطينيين بلبنان

6/3/2016

قامت جمعية "توحيد شبيبة لبنان" للتعليم، ومقرها بيروت بمساعدة أطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على درجات مرتفعة في الحصول على تعليم ثانوي جيد بهدف منحهم فرص للالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة بالمنطقة.

وهذه الجمعية غير الهادفة للربح أسستها "ملك النمر" وهي موظفة اجتماعية تركية تقيم في لبنان، وتعمل مع اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم بأنحاء لبنان منذ أكثر من 25 عاما.

وقالت "ملك النمر" قبل خمس سنوات إنها قررت دمج أطفال الفلسطينيين في المجتمع وتحطيم الأسوار الخفية للمخيمات التي يمضون حياتهم كلها داخلها في بعض الأحيان.

وتنظم جمعية توحيد شبيبة لبنان بشكل أساسي من مقرها في منطقة الدبية جنوبي بيروت نحو عشرة مشروعات مختلفة يستفيد منها أكثر من 2500 لاجئ فلسطيني في لبنان.

وأحد هذه البرامج يوفر للطلاب الفلسطينيين منحا دراسية في جامعات مرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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