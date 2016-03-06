شرب المزيد من المياه يخفض الإصابة بأمراض القلب (غيتي)

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن شرب المزيد من المياه يوميًا يجعل الأشخاص يسيطرون على أوزانهم، ويحد من امتصاص الجسم لجرعات زائدة من السكريات والصوديوم والدهون المشبعة، التى تجلب الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون بجامعة إلينوي الأمريكية، أن شرب المزيد من المياه يوميًا، يقلل نسب السكر والكوليسترول في الدم، ونشروا نتائج دراستهم، اليوم الأحد، فى مجلة التغذية البشرية.

الباحثون أضافوا أن معظم الأشخاص يلبون احتياجات الجسم من السوائل عن طريق شرب الماء وغيرها من المشروبات، لكن يمكن الحصول على الماء من خلال تناول بعض الأطعمة، مثل مرق الحساء، والكرفس والطماطم والبطيخ.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون استهلاك أكثر من 18 ألفًا و300 من البالغين في الولايات المتحدة، فى الفترة من 2005 حتى 2012.

ووجد الباحثون، أن متوسط الاستهلاك اليومي لمعظم المشاركين كان من 2 إلى 4 أكواب من المياه يوميًا، وهذا المقدار يمثل حوالي 30? من إجمالي استهلاك المياه اليومي الموصى به.

ووجد الباحثون، أيضًا أن تناول حوالى 3 أكواب من المياه يوميًا، خفض استهلاك الطاقة الكلي لدى المشاركين بمقدار 205 سعر حراري يوميًا، كما خفض نسب امتصاص الجسم للصوديوم والدهون المشبعة.

وأشار الباحثون، إلى أن الماء يحافظ على درجة حرارة الجسم العادية، ويحمي النخاع الشوكي، ويتخلص الجسم من النفايات الضارة من خلال التبول، والتعرق، وحركة الأمعاء.

وخلص الباحثون إلى أن "شرب الماء بكثرة يمكن أن يكون استراتيجية جيدة للحفاظ على الصحة العامة، والحد من استهلاك السعرات الحرارية الكثيرة التى تجلب السمنة".

وتأتى الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، على رأس الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.