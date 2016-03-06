شاهد: لحظة إنقاذ مغامرين بريطانيين في ألاسكا

أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية مغامرين بريطانيين اثنين بعد أن تقطعت بهما السبل في ولاية ألاسكا.

كان نيل لانغتون وجيمس بينغهام يحاولان التزلج على الجليد من ويلز إلى ليتل ديوميد يوم الخميس الماضي.

لكن طبقة الجليد كانت رقيقة للغاية ويصعب السير عليها، ما تسبب في تقطع السبل بالبريطانيين.

لكن أطقم طائرات تابعة لخفر السواحل الأمريكي بجزيرة كودياك استطاعت انتشال المغامرين في نهاية المطاف.

كان غتون وبينغهام، إلى جانب مغامرين آخرين، يخططون لعبور مضيق بيرينغ من روسيا إلى الولايات المتحدة في مارس/ أذار 2017.