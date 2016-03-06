شاهد: رونالدو يقود ريال مدريد إلى 7-1على سلتا فيغو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى فوز كاسح على ضيفه سلتا فيغو 7-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل رونالدو 4 أهداف ليرفع رصيده إلى 27 هدفا انتزع بها صدارة ترتيب الهدافين من مهاجم برشلونة لويس سواريز (25 هدفا).

وأصبح المهاجم البرتغالي ثاني هداف في تاريخ الدوري الإسباني إذ رفع رصيده إلى 252 هدفا، متخطيا لاعب أتلتيك بلباو الأسطورة تيلمو زارا (251 هدفا)، علما بأن الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة يتصدر القائمة برصيد 305 أهداف.

واستعاد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان توازنه بعد الخسارة أمام جاره أتلتيكو التي أبعدته عن المنافسة على اللقب.

ورفع فريق العاصمة الذي يحتل المركز الثالث، رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فالنسيا، و9 نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب الذي يلتقي ايبار اليوم الاحد. وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 42 نقطة في المركز السادس مؤقتا.