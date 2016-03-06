شاهد: رباعية برشلونة في شباك إيبار بالدوري الإسباني

واصل المهاجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" ممارسة هوايته في لدغ منافسيه وهز الشباك وأحرز هدفين ليقود برشلونة إلى فوز ثمين 4 / صفر على مضيفه إيبار اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ريال بيتيس على غرناطة 2 / صفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يستطيع تقليص الفارق مجددا من خلال مباراته اليوم أمام مضيفه بلنسية بنفس المرحلة.

وحسم برشلونة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بهدفين نظيفين سجلهما منير الحدادي وليونيل ميسي في الدقيقتين الثامنة و42 ثم أضاف ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 76 واختتم الأورجوياني لويس سواريز التسجيل في المباراة بالهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 84 .

ورفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق هدفين أمام الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وإن ظل بعيدا عن صدارة القائمة التي يعتليها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد برصيد 27 هدفا بفارق هدف واحد أمام سواريز.

وحقق برشلونة اليوم فوزه الرابع على التوالي في غضون موسمين بالدوري الأسباني علما بأن ميسي سجل ستة من أهداف فريقه في هذه المباريات الأربع.

وفرض برشلونة هيمنته على مجريات اللعب مبكرا ونصب الفريق سيرك التمريرات القصيرة المتقنة وحاصر مضيفه داخل منطقة الجزاء.