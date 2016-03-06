شاهد: تحرير رهينتين إيطاليتين من أسر تنظيم الدولة في ليبيا

جرى تحرير رهينتين إيطاليتين يوم الجمعة من أسر تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة في غرب ليبيا.

حرر جينو بوليكاردو وفيليبو كالكاغنو من منزل في مدينة صبراتة شمال غربي البلاد.

جاء الإفراج عن الرهينتين بعد مقتل رهينتين إيطاليين أخريين في ليبيا في اشتباكات حديثة بين مسلحي تنظيم الدولة والقوات المحلية لصبراتة، وفقا لرئيس مجلس صبراتة.

كان الإيطاليون الأربعة – وهم الرهينتان المحررتان والاثنتان اللتان عثر عليهما مقتولتين – يعملون لصالح شركة بوناتي الإيطالية للإنشاءات عندما خطفوا في أول يوليو/ تموز قرب مجمع صناعي مملوك شركة الطاقة العملاقة إيني في مدينة مليتة غربي ليبيا.