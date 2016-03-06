شاهد: أرسنال ينتزع تعادلا مثيرا من توتنهام بعشرة لاعبين

انتزع أرسنال تعادلا مثيرا من مضيفه توتنهام 2-2 على ملعب "وايت هارت لاين".

وتعتبر النتيجة جيدة لأرسنال لأنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد حصول الفرنسي فرانسيس كوكيلان على انذارين.

وكان توتنهام وأرسنال فشلا في المرحلة السابقة بالاستفادة من تعثر ليستر بتعادله مع وست بروميتش البيون 2-2، فسقط الاول أمام وست هام يونايتد صفر-1، والثاني أمام سوانسي سيتي 1-2.

وسعى توتنهام إلى مشاركة ليستر سيتي بالصدارة ولو لفترة وجيزة، في طريقه إلى المنافسة بقوة على اللقب الأول له في البطولة منذ 1961، وهو يقدم مستويات رائعة هذا الموسم بإشراف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ولكنه فشل بالفوز في المباراتين الاخيرتين بعد 6 انتصارات متتالية.

من جهته، كان أرسنال يهدف إلى تجنب تلقي الخسارة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات، والثالثة في الدوري، وذلك للمرة الاولى منذ أبريل/نيسان 2010.

وبعد أن كان مرشحا قويا لإحراز لقبه الأول منذ 2004، في ظل تراجع منافسيه الاعتياديين تشلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، تصدر أرسنال الترتيب لفترة قبل أن يفقد الصدارة لمصلحة ليستر، وأن يتراجع الى المركز الثالث.