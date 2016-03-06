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شاهد:مبادرة مصرية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

6/3/2016

تركز مبادرة في مصر على جعل الساحات العامة وأماكن العمل في البلاد متاحة أكثر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم بشكل كامل في المجتمع.

وتنشئ مؤسسة حلم – التي بدأت في صورة ناد اجتماعي بالجامعة الأمريكية في القاهرة – منحدرات على الدرج وتُدرب المعاقين في محاولة لتوفير مزيد من الفرص لهم في المجتمع.

وحصلت مؤسسة حلم على جائزة في مسابقة لريادة الأعمال الاجتماعية بجامعة "إم.آي.تي" في الولايات المتحدة عام 2013 ثم مُنحت زمالة لمدة عامين من جامعة هارفارد في 2014.

وقال "رامز ماهر" أحد مؤسسي "حلم" إن الإتاحة تشمل أكثر من مجرد بناء منحدرات على درج لمن يستخدمون مقاعد متحركة.

ولتحقيق اندماج ذوي الإعاقة بشكل كامل في المجتمع تعمل مؤسسة حلم الآن في مشروعات لإعداد المعاقين لسوق العمل وجعل الأماكن والساحات العامة متاحة أكثر له ، وكثير من المتطوعين في مؤسسة حلم من المعاقين.

وبدأت ست محافظات في مصر تدريب ذوي الإعاقات البصرية منذ سبتمبر/أيلول  2014 على أمل مساعدتهم في إيجاد وظائف في إطار مشروع بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة العمل الدولية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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