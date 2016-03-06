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"حورية البحر" يتصدر إيرادات السينما الصينية بلا منازع

6/3/2016
 
حورية البحر يتصدر إيرادات السينما الصينية (variety)

سجل الفيلم الصيني " The Mermaid" (حورية البحر) اسمه في تاريخ السينما الصينية كأول فيلم على الإطلاق يحقق أكثر من نصف مليار دولار في شباك التذاكر الصيني بلا منازع خلال أقل من شهر، بحسب موقع " variety".

وكانت إيرادات الفيلم، أمس السبت، قد بلغت 8.18 مليون دولار وبانتهاء اليوم بلغت إجمالي إيراداته من شباك التذاكر منذ بداية عرضه قبل 27 يوماً "3.30 مليار يوان" أي ما يعادل 502.9 مليون دولار.

وبهذه الإيرادات فإن الفيلم يتغلب على الأرقام القياسية التي حققها فيلم " Monster Hunt" (مطاردة الوحش) الذي حصد 382 مليون دولار من شباك التذاكر الصينية العام الماضي خلال شهرين.

وكان فيلم "حورية البحر" الأسبوع الماضي قد منح 3 أشهر أخرى في دور السينما الصينية، وفقاً لبيان صادر عن مجموعة الصين السنيمائية، مما يسمح للفيلم بالعرض خلال عطلة مايو في وقت مبكر وهي فترة الذروة للسينما قد تكفل رقماً قياسياً جديداً للفيلم في شباك التذاكر بلا منازع لوقت طويل.

وقد نجح شباك التذاكر الصيني في تسجيل رقم قياسي في شهر فبراير الماضي بفضل هذا النجاح غير المسبوق لفيلم (حورية البحر) وثلاثة أفلام أخري تم نزولها في دور العرض الصينية في نفس توقيته تقريباً مع بداية السنة الصينية الجديدة..

وهى" The Monkey King 2″ (ملك القرود-2) وبلغت إيراداته في 27 يوماً نحو 182 مليون دولار، و" The Man From Macau III" (رجل من ماكاو -3) الذي حصد خلال نفس الفترة نحو 170 مليون دولار، و" Kung Fu Panda 3″ الذي حقق خلال 37 يوما 150 مليون دولار.

وذكرت وكالة شينغوا الصينية للأنباء، أن شباك التذاكر التراكمي في الصين خلال فبراير المنصرم بلغ 1.05 مليار دولار، مقابل 810 ملايين دولار في أمريكا الشمالية. 

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