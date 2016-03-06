حبس 6 مصريين بتهمة اغتيال النائب العام السابق

النائب العام السابق هشام بركات

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها قامت بضبط المتهمين باغتيال بركات مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بالوزارة.

واغتيل هشام بركات في 29 يونيو/ حزيران الماضي، من خلال تفجير سيارته .

وتضاربت الأنباء حول هوية المقبوض عليهم، ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر قضائية لصحيفة المصري اليوم إن المتهمين ينتمون إلى تنظيم ولاية سيناء الذي كان يسمى "أنصار بيت المقدس"، أفادت مصادر قضائية لصحيفة "الوطن" أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين، وأنهم من ابناء محافظة الشرقية، مضيفة أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات المبدئية بارتكاب الجريمة وشرحوا كيفية القيام بها.

وكانت صحف مصرية قد قالت –نقلا عن مصادر أمنية- أن ضابط الصاعقة السابق "هشام عشماوي" هو من قام بالتخطيط لاغتيال النائب العام السابق، بعد انشقاقه عن تنظيم ولاية سيناء وتأسيس تنظيم جديد حمل اسم "المرابطون".