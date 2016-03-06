توقعات صينية بإنجاب 45 مليون طفل خلال 5 سنوات

صينيون على سور الصين العظيم

من المتوقع ان يزداد الشعب الصيني، الاكبر عددا في العالم، 45 مليون نسمة في غضون خمس سنوات، اي ما يعادل الشعب الاسباني تقريبا، لكنه ما زال يواجه شيخوخة مثيرة للقلق، كما تفيد التقديرات الرسمية التي اعلنت السبت.



وقد توقعت الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي طرحت لدى افتتاح الجمعية الوطنية الشعبية "البرلمان الصيني" ان يناهز عدد سكان الصين في 2020، "1.42 مليار" نسمة ، ويؤيد البرلمان التخلي عن سياسة الطفل الواحد، وتبني سياسة الطفلين لكل زوجين التي اعلنت في اكتوبر.



ويشكل هؤلاء ال 45 مليون "صيني جديد" المنتظرون، تسارعا ديموغرافيا كبيرا، بالمقارنة مع الفترة السابقة التي سجل خلالها 33 مليونا اضافيا.



وحددت الخطة الخمسية التي اعدت في 2011 في سياق سياسة الطفل الواحد، هدفا يقضي باحتواء النمو الديموغرافي لعدم تجاوز1.39 مليار نسمة حتى 2015.



وتحقق هذا الهدف، وبلغ عدد سكان الصين كما اعلن في اواخر 2015 رسميا 1.37 مليار نسمة، لكنه سجل تراجعا بلغ 320 الف ولادة بالمقارنة مع 2014.



وشجعت عقود من التطبيق الصارم لسياسة الطفل الواحد، التي غالبا ما ترافقت مع اعمال عنف ضد النساء، على الانتعاش الاقتصادي، لكنها ادت الى تقلص اليد العاملة واختلال كبير بين اعداد الرجال والنساء.



وعلى رغم السماح بطفل ثان، يبدي عدد كبير من العائلات تحفظات شديدة على ذلك اليوم، متذرعين بالنفقات الاضافية بالدرجة الاولى.





وفي اواخر 2014، تجاوز 212 مليون صيني سن الستين، حسب الاحصاءات الرسمية، وهو رقم ادنى بكثير من عدد المتقاعدين، لأن النساء يتقاعدن في عمر 55 وحتى في عمر 50 للعاملات منهن.