البث الحي
منوعات

توقعات صينية بإنجاب 45 مليون طفل خلال 5 سنوات

5/3/2016
صينيون على سور الصين العظيم

 من المتوقع ان يزداد الشعب الصيني، الاكبر عددا في العالم، 45 مليون نسمة في غضون خمس سنوات، اي ما يعادل الشعب الاسباني تقريبا، لكنه ما زال يواجه شيخوخة مثيرة للقلق، كما تفيد التقديرات الرسمية التي اعلنت السبت.
    
وقد توقعت الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي طرحت لدى افتتاح الجمعية الوطنية الشعبية "البرلمان الصيني" ان يناهز عدد سكان الصين في 2020، "1.42 مليار" نسمة ، ويؤيد البرلمان التخلي عن سياسة الطفل الواحد، وتبني سياسة الطفلين لكل زوجين التي اعلنت في اكتوبر.
    
ويشكل هؤلاء ال 45 مليون "صيني جديد" المنتظرون، تسارعا ديموغرافيا كبيرا، بالمقارنة مع الفترة السابقة التي سجل خلالها 33 مليونا اضافيا.
    
وحددت الخطة الخمسية التي اعدت في 2011 في سياق سياسة الطفل الواحد، هدفا يقضي باحتواء النمو الديموغرافي لعدم تجاوز1.39 مليار نسمة حتى 2015.
    
وتحقق هذا الهدف، وبلغ عدد سكان الصين كما اعلن في اواخر 2015 رسميا 1.37 مليار نسمة، لكنه سجل تراجعا بلغ 320 الف ولادة بالمقارنة مع 2014.
    
وشجعت عقود من التطبيق الصارم لسياسة الطفل الواحد، التي غالبا ما ترافقت مع اعمال عنف ضد النساء، على الانتعاش الاقتصادي، لكنها ادت الى تقلص اليد العاملة واختلال كبير بين اعداد الرجال والنساء.
    
وعلى رغم السماح بطفل ثان، يبدي عدد كبير من العائلات تحفظات شديدة على ذلك اليوم، متذرعين بالنفقات الاضافية بالدرجة الاولى.
 
    
وفي اواخر 2014، تجاوز 212 مليون صيني سن الستين، حسب الاحصاءات الرسمية، وهو رقم ادنى بكثير من عدد المتقاعدين، لأن النساء يتقاعدن في عمر 55 وحتى في عمر 50 للعاملات منهن.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)