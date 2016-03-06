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بشرى للعاطلين.. أمين مكتبة بـ100 ألف دولار!

6/3/2016
وظيفة أمين مكتبة بـ100 ألف دولار (CBS)

أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" عن وظيفة شاغرة براتب سنوي قيمته أكثر من 100 ألف دولار وهي وظيفة "أمين مكتبة"! وقيمة الراتب تعتبر ممتازة مقارنة بما يتقاضاه العاملون في هذا المجال، بحسب موقعي الـ"CBS"، و"CNN".

وتشمل متطلبات الوظيفة -الذي يترواح راتبها السنوي ما بين 50864- 118069 دولار- أن يحمل المرشح للوظيفة درجة الماجستير، وأن يكون لديه بعض الخبرة السابقة في الأعمال المكتبية، والقدرة على اجتياز فحص الخلفية المكثف وهو بحث حثيث في ماضي المتقدم للوظيفة وخلفياته فيما يشبه التحريات.

كما تتضمن الشروط، الخضوع لاختبار كشف الكذب، إلى جانب الفحص الطبي والنفسي، كما اشترطت وكالة الاستخبارات أن ألا يكون المتقدم للوظيفة قد تعاطى المخدرات غير المشروعة في غضون الـ12 شهر الماضية.

وتلعب المكتبات دوراً أساسياً في جمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة المواد التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وتوظف الحكومة الفيدرالية أكثر من 1400 أمين مكتبة، وتتوقع وزارة العمل نمواً أبطأ من المتوسط لشغل وظائف أمين مكتبة.

ويصل معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية 4.9%، وهو المعدل الذي يعتبره الكثيرون العمالة الكاملة، وتقول شركات حكومية أنها تواجه صعوبة في العثور على العمال المهرة. 

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