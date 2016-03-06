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باريس سان جيرمان يواصل نزيف النقاط بالدوري الفرنسي

5/3/2016

أهدر باريس سان جيرمان نقطتين ثمينتين جديدتين في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله السلبي مع ضيفه مونبلييه اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من  المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز ليل على ريمس 2 / صفر ونيس على تروا 2  / 1 وتعادل بوردو مع جازيليك أجاكسيو 1 / 1 وباستيا مع لوريان وآنجيه مع  سانت إتيان سلبيا.

وفشل سان جيرمان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي حيث خسر  الفريق مباراته الماضية أمام ليون 1 / 2 .

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام  موناكو فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب ليل على ريمس بهدفين نظيفين سجلهما روني لوبيز وإيدر لوبيز في  الدقيقتين 63 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليرفع رصيده إلى 37  نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد ريمس عند 32 نقطة في المركز  السابع عشر.

     

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