البث الحي
منوعات

"الأخطبوط الشبح" اكتشاف علمي جديد بالمحيط الهادي

5/3/2016
الأخطبوط المكتشف بالمحيط الهادي

اكتشف العلماء بقاع المحيط الهادي قرب جزر هاواي نوعا جديدا من الأخطبوط لونه أبيض و ليس لديه زعانف ، على عمق حوالي 2.5 ميل في المحيط بالقرب من جزيرة نيكر  و ذلك أثناء مهمة استكشافية .

و قال  مايكل فيكتشيون من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي "أن كل ماصات الأخطبوط موجودة في صف واحد على كل ذراع، موضحا: "لم يبد عضليا جدا، وكان فاتح اللون ، مما جعله يظهر بمظهر الشبح كما أطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعي .

و أضاف أن هذا النوع من الأخطبوطات غير معروفة او مسجلة علميا .

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)