"الأخطبوط الشبح" اكتشاف علمي جديد بالمحيط الهادي

الأخطبوط المكتشف بالمحيط الهادي

اكتشف العلماء بقاع المحيط الهادي قرب جزر هاواي نوعا جديدا من الأخطبوط لونه أبيض و ليس لديه زعانف ، على عمق حوالي 2.5 ميل في المحيط بالقرب من جزيرة نيكر و ذلك أثناء مهمة استكشافية .



و قال مايكل فيكتشيون من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي "أن كل ماصات الأخطبوط موجودة في صف واحد على كل ذراع، موضحا: "لم يبد عضليا جدا، وكان فاتح اللون ، مما جعله يظهر بمظهر الشبح كما أطلقت عليه وسائل التواصل الاجتماعي .

و أضاف أن هذا النوع من الأخطبوطات غير معروفة او مسجلة علميا .