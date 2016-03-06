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أطباء بلا حدود: وضع المنشأة الطبية في سوريا صعب للغاية

5/3/2016

لمنشأة والمنظمات

قال سام تايلور المتحدث باسم أطباء بلا حدود إن وضع المنشأة الطبية في سوريا صعب للغاية، مؤكدا على أستمرار أطباء بلا حدود في العمل تحت القصف لما لديهم من خبرة في العمل تحت القصف .

 وأشار سام خلال مداخلة مع الجزيرة مباشرإلى أن أطباء بلا حدود أطلقت حملة لمدة شهور لمساعدة اللاجئين للعودة إلى بلادهم، لافتا إلى أن الحكومات الأوربية وضعت إجراءات مستحيلة لاستقبال اللاجئين وأقفلت حدودها.

 من جانبه قال الدكتور محمود رحيم مدير مستشفي البيان بحلب إن المستشفيات تعانى من نقص شديد فى الخدمات مع زيادة دخول الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن كثيرا من الأطباء غادرو الداخل السوري بسبب استهداف طيران النظام المنشأت الطبية، مضيفا أن الحرب في سوريا أجبرت أكثر 6,5 مليون شخص نصفهم من الأطفال على النزوح من أراضيهم .

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