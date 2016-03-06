أردوغان يقترح بناء قرية للاجئين على الحدود السورية

الرئيس التركي اردوغان

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فكرة بناء مدينة في شمال سوريا، بهدف استيعاب بعض اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لمعلومات صحافية نشرت السبت.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية السبت عن أردوغان قوله مساء الجمعة "أريد أن قول لكم شيئا : ما هو الحل؟ أن نبني مدينة في شمال سوريا لإعادة اللاجئين إليها".



وبحسب أردوغان، يمكن بناء هذه المدينة على مقربة من الحدود التركية بمساعدة المجتمع الدولي.



وأضاف "تحدثنا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وحتى أننا حددنا الموقع، ولكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من المشروع" من تحديد الوقت اللازم لتنفيذه.



وتسعى تركيا، التي تستضيف 2,7 مليون لاجئ سوري، منذ فترة طويلة لإنشاء ممر إنساني في سوريا، يكون محميا بمنطقة حظر جوي.



لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها أنقرة بناء مدينة للاجئين.