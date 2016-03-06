البث الحي
منوعات

أردوغان يقترح بناء قرية للاجئين على الحدود السورية

5/3/2016
 
الرئيس التركي اردوغان

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فكرة بناء مدينة في شمال سوريا، بهدف استيعاب بعض اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لمعلومات صحافية نشرت السبت.
    
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية السبت عن أردوغان قوله مساء الجمعة "أريد أن قول لكم شيئا : ما هو الحل؟ أن نبني مدينة في شمال سوريا لإعادة اللاجئين إليها".
    
وبحسب أردوغان، يمكن بناء هذه المدينة على مقربة من الحدود التركية بمساعدة المجتمع الدولي.
    
وأضاف "تحدثنا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وحتى أننا حددنا الموقع، ولكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من المشروع" من تحديد الوقت اللازم لتنفيذه.
    
وتسعى تركيا، التي تستضيف 2,7 مليون لاجئ سوري، منذ فترة طويلة لإنشاء ممر إنساني في سوريا، يكون محميا بمنطقة حظر جوي.
    
لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها أنقرة بناء مدينة للاجئين.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)