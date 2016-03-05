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وفاة مؤلف "أمير المد والجزر"

5/3/2016

توفي الكاتب الأمريكي بات كونروي مؤلف رواية "أمير المد والجزر" عن عمر يناهز 70 عاما, بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

وقال تود دوتي المتحدث باسم شركة دابلداي للنشر إن كونروي توفي في منزله بمدينة بوفورت بولاية ساوث كارولاينا وكان محاطا بأسرته وأحبائه. وكتبت زوجته الروائية كاساندرا كينج كونروي "البحر واسع وهو عبر الآن للشاطئ الآخر".

وقد استطاع كونروي أن يحول القصص المؤلمة بشأن أسرته المفككة إلى روايات من أفضل الكتب مبيعا مثل روايتي "سانتيني العظيم" و "أمير المد والجزر". واستلهم الكاتب معظم أعماله من والده دونالد كونروي الكولونيل في مشاة البحرية الأمريكية والذي كان طيارا مقاتلا وخاض أربع حروب هي: الحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، والصراع الطويل والمرير مع أسرته. وعُرف عن الأب أنه كان يضرب زوجته وأبناءه.

وكتب كونروي في مقدمة السيرة الذاتية التي حملت عنوان "موت سانتيني" "أتذكر أنني كنت أكرهه منذ سن صغيرة للغاية". وساعدته هذه السيرة على أن يتجاوز مشاعره السلبية تجاه والده كما مهدت الطريق لكتابة رواية (سانتيني العظيم).

ولفت الطابع العاطفي لأعماله أنظار صناع السينما في هوليوود الذين حولوا رواياته إلى أفلام ناجحة. ورغم نجاحه الأدبي فقد عانى كونروي من إدمان الكحول والاكتئاب وزيجتين فاشلتين، كما أقدم على الانتحار.

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