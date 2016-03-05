"واشنطن بوست": الهدنة في سوريا تترنح

مظاهرات للسوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ـ رويترز

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الهدنة الجزئية في سوريا تترنح وسط اتهامات متصاعدة للنظام بشنه هجمات، ونقص في إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية موعودة للسكان المحاصرين.

وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات أطلقتها المعارضة السورية بأن استمرار هجمات النظام السوري سيؤدي إلى انهيار الهدنة الجزئية واستئناف مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مقاتل من المعارضة يتصدى لهجوم قوات الأسد في جبال محافظة اللاذقية قوله إنهم يتعرضون لأكثر من خمسين غارة جوية روسية يوميا منذ بدء الهدنة.

ولفتت الـ"وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن وقف إطلاق النار أعاد الاحتجاجات السلمية لبعض مناطق سوريا التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت الصحيفة إنه وفي مشهد لم يكن من الممكن تخيّل حدوثه قبل أشهر، خرج أمس الجمعة متظاهرون في عشرات المدن والأحياء السورية التي تقع تحت سيطرة المعارضة يلوحون بأعلام الثورة ويهتفون بالحرية.

وأضافت أن رفع اللافتات وإطلاق الهتافات ضد نظام الأسد وسط هذه الظروف يعتبر تذكيرا جريئا بالاحتجاجات السلمية التي انطلقت في ربيع عام ألفين وأحد عشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الرسمي السوري أهمل تغطية المظاهرات، كما تعرضت منطقة المظاهرات السلمية في دوما بضاحية دمشق لقصف بالهاون بعد نصف ساعة من تفرق المتظاهرين.