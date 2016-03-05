"ناسا" ترصد أسوأ موجة جفاف منذ 900 عام

ناسا ترصد أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 900 عام

كشفت دراسة نشرتها وكالة "ناسا" الفضائية أن موجة الجفاف التي بدأت عام 1998 في المنطقة الواقعة شرق البحر المتوسط هي الأسوأ منذ 900 عام.

وتوصل الباحثون من ناسا إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة حلقات الأشجار الحية والميتة التي جمعت في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تشمل سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة وتركيا وقبرص، بالإضافة إلى مناطق شمال أفريقيا واليونان وإسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا.

كما توصل الباحثون إلى أن التغير المناخي الناجم عن تصرفات الإنسان لعب دورا كبيرا في وجود الجفاف.

وبينت نتائج الدراسة المنشورة في هذا المجال أن الجفاف الذي رصد في المنطقة قد بدأ منذ عام 1100 ، وأن أكثر فترات الجفاف سوءا كانت تلك التي امتدت ما بين عام 1998 وعام 2012م، كما أشارت النتائج إلى أن الجفاف ساهم أيضا في إشعال الحرب الأهلية السورية.