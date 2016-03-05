البث الحي
منوعات

"ناسا" ترصد أسوأ موجة جفاف منذ 900 عام

5/3/2016
  ناسا ترصد أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 900 عام

كشفت دراسة نشرتها وكالة "ناسا" الفضائية أن موجة الجفاف التي بدأت عام 1998 في المنطقة الواقعة شرق البحر المتوسط هي الأسوأ منذ 900 عام.

 وتوصل الباحثون من ناسا إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسة حلقات الأشجار الحية والميتة التي جمعت في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تشمل سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة وتركيا وقبرص، بالإضافة إلى مناطق شمال أفريقيا واليونان وإسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا.

 كما توصل الباحثون إلى أن التغير المناخي الناجم عن تصرفات الإنسان لعب دورا كبيرا في وجود الجفاف.

 وبينت نتائج الدراسة المنشورة في هذا المجال أن الجفاف الذي رصد في المنطقة قد بدأ منذ عام 1100 ، وأن أكثر فترات الجفاف سوءا كانت تلك التي امتدت ما بين عام 1998 وعام 2012م،  كما أشارت النتائج إلى أن الجفاف ساهم أيضا في إشعال الحرب الأهلية السورية. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)