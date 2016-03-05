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شاهد: مدينة هندية تميز كلابها بشريحة إليكترونية

5/3/2016

بدأت السلطات المحلية بمدينة كوتشي الهندية في زرع شرائح إليكترونية تحت جلد الكلاب الأليفة، وذلك لتمييزها عن الكلاب الضالة.

وتم تدشين المبادرة بعدما تبين أن الكلاب الضالة التي تعيش في الشوارع تنتمي إلى سلالات عالية، وتخلى عنها أصحابها لأسباب مختلفة.

وربما تساعد المبادرة على الحد من تخلي أصحاب الكلاب عنها لتصبح ضالة في الشوارع.

ويتم وضع شريحة إليكترونية صغيرة الحجم عند كتف الكلب مع معلومات عن المالك والعمر والجنس وتاريج الحصول على التطعيم.

وتهدف السلطات المحلية إلى تمييز 12 ألفا من الحيوانات الأليفة.

ويدفع مالك الحيوان الأليف مائة روبية هندية "1.49 دولار أمريكي"  للترخيص، ووضع الشريحة الإليكترونية الصغيرة.

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