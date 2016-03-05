شاهد: محمد صلاح يحرز هدفين رائعين لروما

قاد المصري محمد صلاح فريقه روما للانفراد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعدما سجل هدفين ومرر كرة حاسمة من الأهداف الأربعة التي سجلها فريقه في شباك فيورنتينا في قمة مباريات الأسبوع الثامن والعشرين.

وافتتح "ستيفان الشعراوي" التسجيل لروما في الدقيقة 22 بعد تمريرة من "محمد صلاح".

وسجل "محمد صلاح" الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق. وبحلول الدقيقة 38 رفع "دييغو بيروتي" النتيجة إلى ثلاثة أهداف.

وقلص "جوسيب إيليشيش" النتيجة لفيورنتينا من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 58، سجل صلاح هدفه الثاني والرابع لفريقه.

وانفرد روما بالمركز الثالث بست وخمسين نقطة، وتجمد رصيد "فيورنتينا" عند 53 نقطة.