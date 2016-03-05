شاهد: كيف تحول منزلك لواحة خضراء

حث المهندس الزراعي عبد الحكيم محمود بضرورة الاعتناء بالنباتات المنزلة من خلال وضعها في المكان المناسب داخل المنزل، وعدم تعريضها للشمس لفترات طويلة.

وأضاف عبد الحكيم، خلال لقائه في "النافذة الصباحية" على شاشة الجزيرة مباشر، أنه يجب وضع كميات مناسبة من الماء للنبات لأن إغراقه بالماء يؤدي إلى ضمور الجذور موت النبات.

ونصح برش النباتات ببخاخ ما يقلل من وجود الحشرات، لافتا إلى أن الحشرات تدخل من خلال النوافذ والأماكن المفتوحة.

من جانبه، قال زين العابدين محمد، المختص في تنسيق الحدائق والنباتات، إنه يجب الانتباه إلى نوعية التربة وحجم الإناء الذي يحتوي النبات، إذ يجب تغييره إلى إناء أوسع فور شراء النبات.

ونصح بتوفير التهوية المناسبة للنبات داخل المنزل، وتنظيف النبات من الأوراق الجافة والطفيليات مرة في الأسبوع.

وأشار إلى أن التكييف لا يؤثر على النباتات المنزلية بالسلب، بل يوفر رطوبة ومناخًا ملائمًا، موضحا أنه يجب تقليل كمية الماء المستخدم للري في ظل وجود التكييف.