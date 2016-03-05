شاهد: جرافة تابعة للجيش المصري تهدم مسجدا في سيناء

حصلت الجزيرة مباشر على فيديو لجرافة قال سكان محليون إنها تابعة للجيش المصري تقوم بهدم مسجد في منطقة الجبور داخل الشريط العازل بمدينة رفح المصرية في شمال سيناء.



كما رصدت كاميرا أحد السكان جرافات الجيش وهي تهدم مقبرة بمنطقة زعرب بمدينة رفح المصرية.



ولم يتم التأكد من تاريخ تصوير الفيديو، كما لم يعلق المتحدث باسم القوات المسلحة على سبب هذه العمليات.

يشار إلى أن الجيش المصري يقوم بعمليات عسكرية ضد مسلحين في سيناء، من بينهم تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة.

وقام الجيش المصري بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أخلى على إثرها حوالي 1.5 كليو متر على الحدود وهدم منازل القاطنين في هذه المناطق.

وقالت السلطات المصرية إنها أعطت تعويضات للأهالي في هذه المنطقة، بينما اعتبره الأهالي تهجيرًا قسريًا.