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شاهد: تحطم صاروخ فضاء عقب وضعه قمرا صناعيا

5/3/2016

تحطم صاروخ فضاء من طراز فالكون 9 في المحيط الأطلسي عقب عودته من وضع قمر صناعي للاتصالات في مدار حول الأرض.

وقالت شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) إن الصاروخ فشل في العودة إلى قاعدته.

وكانت سبيس إكس، التي يملكها ويديرها قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، قد قالت سابقا إن فرص نجاح عودة هبوط المرحلة الأساسية من الصاروخ في البحر ضئيلة في ضوء سرعتها الكبيرة لدى انفصالها عن المركبة.

وكانت المرحلة الأساسية من صاروخ فالكون قد نجحت في العودة إلى منصة إطلاق على الأرض قرب موقع الإطلاق خلال مهمة أخرى في ديسمبر/كانون الأول.

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