البث الحي
منوعات

شاهد: الرئيس البرازيلي السابق دا سيلفا يبكي لاتهامه بالفساد

5/3/2016

بكى الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عدة مرات خلال خطاب له أمام أنصاره أمس الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة لاستجوابه وفتشت بيوتا ومبانٍ له ولأهله.

وسرد الرئيس السابق، أمام أنصاره بمقر اتحاد العمال المصرفيين في ساو باولو، إنجازاته خلال ثمان أعوام قضاها في الحكم من 2003 إلى 2011.

واحتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية لولا دا سيلفا  الجمعة لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشى وغسل أموال قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم، ما يدني أكبر الشخصيات السياسية في البلاد من قضية الفساد الشاسعة المتركزة على شركة النفط العملاقة بتروبراس.

وقالت الشرطة إن لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية بتروبراس في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.

ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ، وقد لطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل والأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده للحكم قبل 13 عاما.
وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود.
ووعد لولا أيضا بالقيام بجولة في البلاد لحشد التأييد للرئيسة ديلما روسيف التي تخضع حاليا لعملية لعزلها بشأن مخالفة مالية.
وقفز الريال البرازيلي أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات الصباحية مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعما لسياسات السوق. 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)