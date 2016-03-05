شاهد: الرئيس البرازيلي السابق دا سيلفا يبكي لاتهامه بالفساد

بكى الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عدة مرات خلال خطاب له أمام أنصاره أمس الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة لاستجوابه وفتشت بيوتا ومبانٍ له ولأهله.



وسرد الرئيس السابق، أمام أنصاره بمقر اتحاد العمال المصرفيين في ساو باولو، إنجازاته خلال ثمان أعوام قضاها في الحكم من 2003 إلى 2011.



واحتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية لولا دا سيلفا الجمعة لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشى وغسل أموال قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم، ما يدني أكبر الشخصيات السياسية في البلاد من قضية الفساد الشاسعة المتركزة على شركة النفط العملاقة بتروبراس.



وقالت الشرطة إن لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية بتروبراس في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.



ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ، وقد لطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل والأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده للحكم قبل 13 عاما.

وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود.

ووعد لولا أيضا بالقيام بجولة في البلاد لحشد التأييد للرئيسة ديلما روسيف التي تخضع حاليا لعملية لعزلها بشأن مخالفة مالية.

وقفز الريال البرازيلي أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات الصباحية مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعما لسياسات السوق.