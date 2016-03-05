شاهد.. أوغلو: لتركيا وإيران دور إستراتيجي في إحلال السلام

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه إذا تم الاستفادة من الإمكايات الكبيرة في العلاقات مع إيران، سيكون من السهل إيجاد أرضية مشتركة للحد من عدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جيهانكيري بالعاصمة الإيرانية طهران أن لتركيا وإيران دور إستراتيجي في إحلال السلام بالمنطقة.

وأشار أوغلو إلى وجود خلافات في الرأي حول بعض القضايا بين تركيا وإيران، موضحا أن تطوير العلاقات بين الدولتين ربما يساهم في حل الأزمات الموجودة في المنطقة.

من جانبه، قال جيهانكيري إنه تم بحث موضوعات الاقتصاد والطاقة والبترول والغاز الطبيعي، ووصلنا إلى نتائج مثمرة وجيدة على جميع الأصعدة.

وأضاف نائب الرئيس الإيراني أن بلاده تريد أن تستقبل المواطنين الأتراك سواء على الصعيد السياحي أو التجاري، موضحا أنهم يهدفون إلى زيارة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 30 مليار دولار بين البلدين.