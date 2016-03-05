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دول الساحل الأفريقي تعتزم تشكيل وحدات لمكافحة "المسلحين"

5/3/2016
 جنود من تشاد خلال تدريبات عسكرية للجيوش الأفريقية _ أرشيف رويترز

وافق وزراء دفاع دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا على العمل معا لتشكيل قوات خاصة للتدخل السريع لمكافحة الخطر المتنامي من "المسلحين" المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة بحسب وكالة رويترز.

وتعتبر منطقة الساحل واحدة من أفقر مناطق العالم التي تمتد على مساحات شاسعة من الصحراء مع حدود يسهل اختراقها.

وتعهد وزراء دفاع تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا لمعروفة باسم مجموعة دول الساحل الخمس في اجتماع عقد بالعاصمة التشادية بتشكيل وحدات من القوات الخاصة للرد بسرعة على المخاطر والهجمات من جانب "المتشددين الإسلاميين" على حد وصفهم.

وقال السكرتير الدائم لمجموعة دول الساحل الحاج محمد عقب الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة "هذه المجموعات التي ستتألف كل واحدة منها من نحو 100 رجل مدربين جيدا وسريعي الحركة ستنتشر في مناطق ينشط فيها المسلحون".

وأضاف أن تلك المجموعات التي ستكون على غرار القوات الإسبانية التي استخدمت ضد جماعة إيتا الانفصالية ستتلقى تدريبا ودعما من إسبانيا وفرنسا.

وأشار إلى أنه سيتم جمع معلومات استخباراتية وتحليلها في مركز لتحليل المخاطر وإقامة مركز للإنذار المبكر في موريتانيا.

وقالت المجموعة إن من المتوقع أن يتم تمويل هذا المشروع الجديد من الأموال التي تعهد الاتحاد الأوربي بالفعل بتقديمها لدول الساحل.

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